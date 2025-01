Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, buradaki konuşmasına, "Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, AK Parti'mizin ve geleceğin mimarları, sevgili genç kardeşlerim, her birinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin dört bir ucunda AK Parti Gençlik kollarımızda görev alan tüm gençlerimizi hürmetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Erdoğan, "Sınırlarımız içinde ve dışında vatanımızın bekası, milletimizin istiklali uğrunda cansiperane görev yapan genç mehmetçiklerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı muhabbetle selamlıyorum. İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini, 61 yıllık Baas zulmüne destansı bir zaferle son veren Suriye'nin devrimci gençlerini, gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde hayat ve haysiyet kavgası veren tüm genç kardeşlerimi, ak gençlik adına saygıyla selamlıyorum. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanları, tüm gençlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper eden Abdullah Tayyip Olçok'u, Mahir Ayabak'ı, Mutlucan Kılıç'ı ve diğer tüm genç şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim onları cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Karakoç'un "Gençliğe Mesaj" şiirinden bir bölümü okuyan Erdoğan, "Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle/Gaflet üstümüzde kalmasın böyle/İmanla yatıp-kalk, ihlâsla söyle/Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor/Ölü dünya dirilmeyi bekliyor/Nizam-ı Aleme içten talip ol/Kızılelma neredeyse ara bul/Bağlamasın seni şöhret, para, pul/Hesaplar var, sorulmayı bekliyor/Ölü dünya dirilmeyi bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Sevgili gençler, işte sizin yolunuz, gayeniz, hedefiniz, ufkunuz budur. Sizin ufkunuz Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alpaslanların ufkudur. Sizin ufkunuz Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni diyen Fatih Sultan Mehmet'in dünyayı dize getiren Yavuz Sultan Selim'in ufkudur. Sizin ufkunuz bilgeliği siyasetnamelere sığmayan, hepsini bugün rahmetle andığımız büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz istiklal ve istikbal yiğitlerinin, şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz Kuvayi Milliye'nin ufkudur. Sizin ufkunuz bu toprakları yurt kılan Anadolu Alplerinin, Anadolu Erenlerinin, Anadolu Ahiilerinin, Anadolu Bacılarının ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen kardeşlik hamuruyla yoğuran ediplerimizin, alimlerimizin, ariflerimizin ufkudur. Şunu bugün bir kez daha büyük bir bahtiyarlıkla ifade etmek isterim. Mehmet Akif'in, Asım'ın nesli hayali sizde tecelli ediyor. Üstat Necip Fazıl'ın ideal gençlik rüyası sizinle tabir ediliyor. Merhum Sezai Karakoç'un diriliş nesli sizde vücut buluyor. Ömrünü İlayı Kelimetulllah'a adamış dava adamlarımızın hayalini sizde gerçeğe dönüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız, büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız.https://t.co/w5cbpl8BNi pic.twitter.com/QuMBDnqLHn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2025

Hepiniz Fatihin İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruha ve inançta olmalısınız. Unutmayın, her biriniz başı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız. Sizler ezilenlerin kurtuluş umudu, hür dünyanın gür sesisiniz. Sizler vicdanıyla, asaletleriyle, duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi yürekten selamlıyorum. Her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Gençler, şahsıma sizler gibi vefalı, sizler gibi gayretli, mücadeleci yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Rabbim'e hamdediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nda görev alanlara teşekkür etti. AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl ekim ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ile birlikte partinin farklı birimlerinde görev yapıp bugün aralarında bulunmayan, vefat eden kişilere rahmet diledi.

Gençlik kollarında bayrak değişimi yaşandığını dile getiren Erdoğan, "Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 4 yıl boyunca başarıyla yürüten İzmir milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan kardeşime şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Gazi Meclisimizin en genç milletvekillerinden biri olan Eyyüp Kadir kardeşimiz hem partimiz hem de gençlik kollarımız bünyesinde önemli vazifeler icra etti. Üstün hizmet ve gayretleri için kendisini tekrar tebrik ediyorum. Gençlik kolları başkanlığı vazifesini devralan Yusuf İbiş kardeşimize de candan tebrik ediyor, bu önemli görevi layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Partimizin mutfağında yetişen, bugüne kadar ilçe teşkilatından genel merkez düzeyine farklı kademelerde birçok vazifeyi alnının akıyla icra eden Yusuf İbiş kardeşime başarılar diliyorum. Bu vesileyle AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı görevini ifa etmiş, Zeki Kazdal, Hakan Tütüncü, Fatih Şahin, İsmail Karaosmanoğlu, Zafer Çubukçu, Abdurrahim Boynukalın, Melih Ecertaş ve Ahmet Büyük gümüş kardeşlerimize de buradan takdir ve tebriklerimi iletiyorum." diye konuştu.

"Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık"

14 Ağustos 2001'de yola çıkarken "refikimiz gençlerimizdir" dediklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik. Siyasi hayatımız ve iktidarları boyunca daima gençlerle yol yürüdük. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Teknolojiden sağlığa, adaletten diplomasiye, sosyal politikalardan tarıma, tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ilk planda tuttuk. Bu milletin ötelenmiş, ötelenmiş, umutları kırılmış gençlerini hak ettikleri ülkeye, hak ettikleri iklime bir an önce kavuşturmanın mücadelesini verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık. pic.twitter.com/hpjgtkdxK9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2025

Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına, gençlerin alet edilmesine, gençlerin canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına müsaade etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bakın, 22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsünü bizzat şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten, milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık." dedi.

"Türkiye'yi gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

Gençler, eğitimde, siyasette, bürokraside, sivil toplum ve iş dünyasında aklınıza gelebilecek her alanda gençlerimizin önünü açan, gençlerimize yeni ufuklar çizen reformları, projeleri, yatırımları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kaldırdık. Kat sayı adaletsizliği vardı, son verdik. Üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu, yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Tabelalar, klavyeler, diller üzerinde baskı vardı, sona erdirdik. Gençlerimizin rahatça yaşayıp, kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye'yi yine siz gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz. Gençlere vitrin malzemesi olarak bakanlardan gelen tüm itirazlara rağmen seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Birileri gençler yapamaz, gençler halledemez derken biz tam aksine, bu işi ancak gençler kurtarır, gençler yapar diyerek politikalarımızın merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik. Üstat Necip Fazıl'ın bir iman merkezi etrafında toplananlar ifadesiyle tarif ettiği milletimizin yarınlarını yine siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz.

"Bu gençlik 1453'ü baştacı eden bir gençliktir"

Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten köksüz, ruhsuz, şuarsız bir gençlik değildir. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik yüreği kendi devletine, kendi halkına kinle, nefretle, öfkeyle dolu bir gençlik de değildir. Tam tersine, bu gençlik 1453'ü baştacı eden bir gençliktir. Bu gençlik, bayrağına aşık, vatanına aşık, istiklaline ve istikbaline aşık milli bir gençliktir. Ben yarınlarımızı gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz bu gençliği şu an karşımda görüyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yer alan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru bir an olsun dinlenmeden çalışan tüm genç kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sadece hak ve özgürlükler alanında değil diğer başlıklarda da daima gençlerin yanında olduklarını belirten Erdoğan, "22 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda büyütüp kalkındırırken, bir yandan da gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2002 yılında ülkemizde sadece 76 üniversite vardı. 132 yeni üniversite açarak sayımızı 208'e çıkardık. Göreve geldiğimizde gençlik merkezlerimizin sayısı sadece 9'du. Bugün bu sayı 522'ye ulaştı. Yüksek Öğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan aldık, 862'ye çıkardık. 1 milyona yaklaşan yatak kapasitesine sahip konforlu, güvenli ve modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerimize ise 135 lira tutarında burs ve öğrenim kredisi desteği sağlıyorduk. Bugün lisans öğrencilerimize 3000 lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6000 lira, doktora öğrencilerimize ise 9000 lira burs ve kredi desteği sağlıyoruz." bilgilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. 22 yıl önce üniversitelerimizdeki akademik personel sayısı 70 bindi, bugün 184 bini aşmış durumda.https://t.co/cKXweXGXHi pic.twitter.com/lTpWYT0Hi6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

22 yıl önce üniversitelerimizdeki toplam akademik personel sayısı 70 bindi, bugün akademik personel sayımız 184 bini aşmış durumda. Yükseköğretim kurumlarımızın kapılarını dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrencilere ardına kadar açtık. 2002'de uluslararası öğrenci sayımız 15 bin 505 iken şu anda dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın öğrencimiz bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin bir ülkenin yumuşak gücü için ne manaya geldiğini son dönemde Suriye'de yaşananlar bizlere tekrar hatırlatıyor. Ülkemizde eğitim gören misafir öğrenciler şu an bakan olarak, üst düzey bürokrat, siyasetçi, işadamı, akademisyen olarak kendi halklarına hizmet ediyor. Şayet bu konuda ırkçı lümpenlerin dediklerine prim verseydik Suriye'den Afrika'ya kadar birçok yerde işte bu gönül elçilerimizden mahrum kalırdık. Ama biz kendisi dışında herkese kin ve nefret besleyen bu başıbozuk güruha rağmen eğitimde uluslararası öğrenci hareketliliğini destekledik. Bunlar sadece başlangıç. Bu politikamızın olumlu sonuçlarını ileride ekonomiden ticarete, diplomasiden beşeri ilişkilere kadar her alanda daha net göreceğiz. Birileri halen anlayamasada bakın bundan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra küresel ölçekte çok farklı bir Türkiye'yi konuşuyor olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şayet bu konuda ırkçı lümpenlerin dediklerine prim verseydik, Suriye'den Afrika'ya kadar birçok yerde bu gönül elçilerimizden mahrum kalırdık. pic.twitter.com/isJs06KT6P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2025

Gençlerimizin imkanlarını genişlettiğimiz bir diğer alan spordur. Gençlik ve spor tesislerinin sayısı 2002'de sadece 1575'ti. Yeni futbol sahaları, atletizm pistleri, yarı ve tam olimpik yüzme havuzları, spor salonları, stadyumlar ve gençlik merkezleri inşa ederek bu sayıyı 4456'ya yükselttik. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz teknofesti hayata geçirerek, lise ve üniversite çağındaki gençlerimizi yeni ürünler ve projeler geliştirmeleri için teşvik ediyoruz. Savunma sanayimizdeki 3500'e aşkın firmada çalışan, emek veren, ter döken genç mühendislerimizi gördükçe gözümüz kabarıyor. Bugün Milli muharip uçağımız KAAN'dan, insansız hava araçlarına bir çok stratejik projede gençlerimiz öncü roller üstleniyor. İnşallah bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Türk savunma sanayi sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Türkiye gençlerin gayretleriyle inşallah destanlar yazacak. İçinde bulunduğumuz asır Türkiye yüz yılı olacaktır. Bundan en küçük şüphe duymuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. pic.twitter.com/E6Rb7XR4np — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2025

"LGBT sapkınlığına karşı koruyucu tedbirleri devreye alacağız"

Yuva kuracak gençlerimize 150 bin lira faizsiz kredi veriyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alacağız. Sigara, alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklara karşı mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak kaçıran terör baronları için yolun sonu görünmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. pic.twitter.com/Fll1UBrKx0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2025

Elbette bu mücadelemizi de siz gençlerimizle beraber yürüteceğiz. Engelleri birlikte aşacağız. Kirli senaryoları birlikte yırtıp atacağız. Saldırıları birlikte göğüsleyeceğiz. Kardeşliği birlikte yücelteceğiz. Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz. İstikbalin aydınlık günlerine birlikte yürüyeceğiz. Başkaları ayırmaya, bölmeye çalışsa da biz gençlerimizi bir arada tutacağız. Rabbim ömür verdiği gençler de bizim arkamızda durduğu müddetçe bu ülke, bu millete aşk ve şevkle, fedakarca hizmet etmeyi sürdüreceğiz.