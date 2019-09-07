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Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterden Yassıada'daki çalışmaları inceledi07 Eylül 2019 Cumartesi 18:50 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Eskişehir'e giderken helikopterden "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda sürdürülen çalışmaları inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'ya yönelik incelemelerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası üzerinde incelemelerde bulunduk." denildi.
Kaynak: AA