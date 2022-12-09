Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve Radev arasında Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Radev, ikili görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Heyetler arası görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ne çıkan başlıklar:

"Gelişen ve derinleşen ilişkilerimizi gözden geçirdik"

Kıymetli mevkidaşımla son olarak ekim ayında Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında bir araya gelmiştik. Bugünkü görüşmelerimizde iki komşu ülke olarak gelişen ve derinleşen ilişkilerimizi gözden geçirdik. Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz.

İki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk.

"Ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı"

Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene, ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir. Bulgaristan'daki yatırımları 2,5 milyar euroyu aşan iş adamlarımıza verdikleri destek dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha teşekkür ediyorum.

Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik iş birliği imkanları araştırıldı. Bunu aramızda müzakere ettik. Konuyla ilgili olarak da Enerji Bakanımıza gerekli talimatı verdik ve bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz ve Bulgaristan'ın talebini nasıl karşılayabiliriz bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da gerekli adımları atacaktır.

Aynı şekilde sınır güvenliği noktasında da İçişleri Bakanımız, mevkidaşıyla çalışmalarını sürdürmek suretiyle sınır güvenliğini müşterek olarak nasıl halledebiliriz, nasıl hal yoluna koyabiliriz, bunun da ortak çalışmasını birlikte yürütecekler.

"Ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz"

Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor. Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat'taki Demir Kilise'yi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgrad'daki Maktul İbrahim Paşa Camii'nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir. Karşılıklı ziyaretlerimizin, komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum, dost ve müttefik Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sayın Radev'in ziyaretinin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.