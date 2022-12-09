Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Arnavutluk Başbakanı Rama, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı.
Rama, programdaki konuşmasının adından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk
Son Haberler
- 15:42
- 15:45
- 15:38
- 15:37
- 15:30
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Adayla liderlerin uyumunda sorun çıkarsa felakete yol açar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz