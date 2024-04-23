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Gündem
AA 23.04.2024 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
[Fotograf: AA]

 

93 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi İkindi vaktini müteakip kılınan namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılanlar arasındaydı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Kılıç'ın cenazesi, omuzlara alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süre tabuta omuz verdi.

Hasan Kılıç'ın cenazesi Edirnekapı'daki Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

1930 yılında Trabzon'un Çaykara İlçesinde dünyaya gelen Hasan Kılıç,
böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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