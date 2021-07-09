Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Buluşması'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da Gençlik Buluşmasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da iç kalede gençlerle akşam yemeğinde buluştu.
Bölge sanatçıları, yöresel türküleri seslendirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da burada Kürtçe bir eser okudu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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