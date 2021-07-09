Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da iç kalede gençlerle akşam yemeğinde buluştu.

Bölge sanatçıları, yöresel türküleri seslendirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da burada Kürtçe bir eser okudu.