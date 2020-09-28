Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan siyasi partilere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM’de grubu bulunan partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika Azerbaycan siyasi partiler ErmenistanSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 19:10
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