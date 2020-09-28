İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Komando Birlikleri tarafından SİHA ve Yakın Hava destekli teröristlere yönelik yapılan operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarında; teröristlerden birinin sözde Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda “KIRMIZI” kategoride yer aldığı tespit edilmiştir. "