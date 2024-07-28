Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayrisafi milli hasıla 1 trilyon 411 milyar dolara yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

"Savunma sanayinde bizim ithalat, ihracatımız neydi nereye geldik. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail bu Filistin'e bunu yapamasın.

Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız.

Gayrisafi milli hasıla 1 trilyon 411 milyar dolara yükseldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu. https://t.co/4tfrI4aHEd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2024

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