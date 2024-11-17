Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brezilya'ya gidiyor

Dünyanın en gelişmiş 19 ülkesi, Avrupa ve Afrika birliği liderleri G20 için buluşuyor.

G20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya nüfusunun ise üçte ikisini kapsıyor. Zirvenin bu yılki ana teması “Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek”..

Latin Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesi Brezilya bu yılki G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18-19 Kasım'da Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen zirvede oturumlara katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.

Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan önde gelen ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerinde İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına dikkat çekecek. Filistin Devleti'nin tanınması için mesajlarını sürdürecek.

Biden son kez katılacak, Putin ise zirveye katılmıyor

G20 kapsamında “Sosyal kapsayıcılık ile açlık ve yoksullukla mücadele”, “küresel yönetişim kurumlarının reformu” ve “sürdürülebilir kalkınma ve enerji” başlıklı üç oturum düzenlenecek.

Zirveye, görevi Ocak ayında Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden son kez katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise zirveye katılmayacağını açıklamıştı.