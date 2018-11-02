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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya ziyaret etmesi planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransaya gidecek

İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te anma törenleri düzenlenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Törenlere ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 80 ülkenin lideri katılacak.

İkili görüşmeler gerçekleştirecek

Ziyaretinde ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, cumhurbaşkanı erdoğan, ateşkes günü
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