Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"4 bin 500 civarında Afrikalı öğrenciye yükseköğrenim imkanı sağlıyoruz"

Son Afrika turumuzda Kıta'nın 28 farklı ülkesini ziyaret etmiş oldum. Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolara ulaştı. 12 olan büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. 2008 ve 2014 yılında düzenlediğimiz Türkiye - Afrika ortaklık zirveleri ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşıdı. Türkiye bursları ile 4 bin 500 civarında Afrikalı öğrenciye yükseköğrenim imkanı sağlıyoruz. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi daha da yoğunlaştıracağız.

24 Ocak Cuma akşamı Elazığ ve Malatya illerimizde can kaybına yol açan ancak çok geniş bir alanda hissedilen 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelere başvuran vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor. Deprem sonrası hastanelerde 7'si yoğun bakımda 48 kişinin tedavisi devam ediyor.

"Çalışmaları bizzat giderek yerinde inceledim"

Özellikle Elazığ ve Malatya'da ciddi yıkımlar ortaya çıkmıştır. Deprem haberinin alınmasıyla birlikte üç bakan arkadaşımı anında hemen Elazığ'a gönderdik. Devletimiz tüm kurumları ve görevlileri ile insanlarımızın yardımına koşmuştur, AFAD, Jandarma, Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve diğer kurumlarımızla deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bine yakın çadır, 31 bine yakın yatak ve 51 bin battaniye ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmuştur. Bakanlıklarımızın her biri kendi görev alanları ile ilgili olarak depremzedelere destek olmaktadır. Şahsım da hemen ertesi gün olay yerine giderek çalışmaları bizzat yerinde gördüm. Önce Elazığ oradan Malatya'ya geçtim orada halkla iç içe olduk. Onlarla dertleştik tekrar Ankara'ya dönerek uzun yolculuk için İstanbul'a geçtim ve uzun yolculuğumuza başladık. Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale faaliyetini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür.

#SONDAKİKA

[Deprem vergileri ne oldu?] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplanan paralar yerine gittiği gibi milli bütçeden de harcama yaptık.https://t.co/U4kRhqjoAY pic.twitter.com/mqOu9spXYr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

"Yarım kalmış olan o deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık"

Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli depremleri vardır. O zaman ülkeyi yönetenler de bellidir. Bunun bedeli faturası ne olmuştur bunlarda bellidir. CHP'nin başkanı tarih cahilidir. Acaba biz Düzce depreminde bir Kocaeli, Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş bilmez. Ben daha cezaevinden yeni çıkmıştım. Bu deprem olunca ilk işim oralara gitmek oldu. 9-10 gün oralarda halkla bir araya geldim. Çünkü biz dertliydik bunlardan uzak kalamazdık. Çalıştık, gayret ettik iktidar olduk. Yarım kalmış olan o deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık. İnanın bundan da haberleri yoktur. Biz bunları yaparken bunu insani vicdani ve üstlendiğimiz görev nedeniyle bunları yaptık. Fakat haberi yok dedim ya. Sorun Van depreminden haberin var mı diye inanın yoktur. Van depreminde biz eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız diye. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden paralar harcayarak oraları ayağa kaldırdık.

Van'ın suyu yoktu Devlet Su İşleri'ni seferber ettik. Terör örgütü ile el ele olan belediye halkını susuz bırakmıştır. Van bizim dev yatırımlarımızla 27 katrilyonu buldu bu denli yatırımlar yaptık. Git yerinde gör neler yaptığımızı. Aynı şekilde Bingöl depremi. Depremin hemen ardından deprem bölgesindeydik bakan arkadaşlarımızla. Orada da biz çok yoğun çalışmalar yaptık. Süratle bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik. Ama onun bundan haberi yok. Havaalanı ile her şeyi ile bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik.

Biz acaba nereden ne yardım gelir diyecek olsaydık yolda kalırdık. Bay Kemal sen neredesin ya? Sen neredesin? Sen kiminle cirit attığının farkında değilsin ve bu işi de öğrenemeyeceksin. Onlar ne yaparsa yapsın biz vazifemizi iyi biliyoruz. Kalkıyor CHP'li belediyeler oralara gitmiş de onların yaptıkları ile oradaki sorunlar halledilmiş. Yahu belediyelerin gittiyse hayırlı olsun benim halkım zaten onlardan fazlasını yapıyor ve yaptı. Deprem gezisinden beri orada olan bakanlarımız ve ekiplerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına ben teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ ve Malatya’daki arama kurtarma çalışmaları 67. saatte tamamlandı. Bu büyük bir başarıdır.https://t.co/U4kRhqjoAY pic.twitter.com/5bEgdKlBPF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

Elazığ ve Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları depremden sonraki 67. saatte tamamlandı. Bu çok seri ve yoğun çalışma sonucu alınmış neticedir. Enkazlar da süratle kaldırılıyor. Kullanılamayacak olan binalar da en kısa sürede yıkılacak. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden depremin yaralarını saracağız. En çok can kaybının yaşandığı Elazığ'dan başlayarak kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz. Türkiye 1999 depreminin ardından ortaya çıkan hasarları gidermek için 103 milyar liralık yatırım yapmıştır bay Kemal bu rakamları iyi takip et.

Görüldüğü gibi ülkemizi depreme hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sürekli deprem vergileri ne oldu? İşte bunu söylüyor. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan ve depreme hazırlık kapsamında harcanan para toplanan verginin iki katıdır. Vatandaşlarımızın da deprem konusunda çok daha bilinçli hareket ettiklerini memnuniyetle görüyoruz.

Yatay yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu maruz kaldığımız her deprem bize ispatlıyor. Artık hiçbir yeni yerleşim yeri ne çürük zeminde ne de yüksek katlı olarak inşa edilmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede artık hiç kimse vatandaşlarımızı depreme dayanıksız konutlarda yaşamaya zorlayamaz. Deprem kapımızı çalmadan tüm hazırlıklarımızı tamamlamak zorundayız.https://t.co/U4kRhqjoAY pic.twitter.com/kMjE22htXa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

Deprem bizi beklemiyor öyleyse bizim deprem kapımızı çalmadan hazırlıklarımızı tamamen bir defa yapmamız şarttır. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de desteğiyle yatırımlarımızı hızlandıracak ve neticeye ulaşacağız. Hiç beklemeden Elazığ ve Malatya'da kırsal kesimde süratle oralarda tek katlı binaları yapacağız yanına ağırı varsa ahırını da yapacağız böylece bu inşaatı tamamlayıp bitireceğiz.

"İsrail kan döke döke bugünkü sınırlarına ulaşmıştır"

Ecdadımızın asırlardır barış içinde yürüttüğü pek çok bölge halen huzura kavuşmadı. İşgal, yıkım ve gözyaşının sürdüğü yerlerin başında ise Filistin geliyor. Filistin topraklarında korsan şekilde kurdurulan İsrail kan döke döke bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Zalimin gözü kana da doymaz, mala da doymaz. İsrail'in de gözü doymuyor. Son olarak ABD desteği ile hem Kudüs'ü hem de İsrail ısrar ettiği diğer Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya çalışıyor.

#SONDAKİKA

[Trump’ın tehlikeli Kudüs planı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı. Gözü doymuyor. Türkiye olarak Filistin’i esasta tamamen yok eden, Kudüs’ü gasp eden bu planı asla tanımıyoruz.https://t.co/U4kRhqjoAY pic.twitter.com/k44oI40qIS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

İsrail 1947'deki Filistin topraklarıyla işgalci ve Filistin'e de şu anda damla damla gösterebileceğimiz bir artık Filistin var. Şimdi utanmadan sıkılmadan bunlardan da Filistin'i mahrum etmenin gayreti içindeler. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Türkiye olarak görünürde iki devletli çözümü kabul eden fakat Filistin'i tamamen yok eden bu planı tanımıyor ve kabul etmiyoruz.

"Kudüs kırmızı çizgimizdir"

Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. İslam dünyasındaki ülkelerin şu atılan adım ve açıklanan metinle ilgili tavırlarına baktığımız zaman ben halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan sesin çıkmıyor sesin ne zaman çıkacak? Bakıyorsunuz Umman, Bahreyn aynı şekilde. Abu Dabi yönetimi bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Başlarında kipalarla orada olanlarda onlarda alkış tutuyor. Söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu. Binlerce yıldır olduğu gibi dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerini terk etmek sadece orada yaşayanlara değil tüm insanlığa yapılmış bir kötülük olacaktır. Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabul etmeye zorlamanın izahı yoktur.

#SONDAKİKA

[Trump’ın tehlikeli Kudüs planı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs kırmızı çizgimizdir. Mescid-i Aksa’ya uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Suudi Arabistan’ın sesi çıkmıyor. Bahreyn, Umman, BAE aynı şekilde. https://t.co/U4kRhqjoAY pic.twitter.com/7JsYnIR8R5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

Böyle bir planı destekleyen kimi Arap ülkeleri tüm insanlığa ihanet etmektedir. Kul kurar kader gülermiş derler istedikleri kadar plan yapsınlar Allah'ın yardımı ve ahlaklı insanların desteği ile Kudüs davası hep ayakta kalacaktır.

Bizim burada tabi ayrıca Hristiyan dünyasına da bir mesajımız var. Hristiyan dünyasının buraya sahip çıkması lazım. Bu işin başını çeken sayın Trump Hristiyan değil mi? Bu olaylar karşısında Hristiyan dünyası herhalde eli kolu bağlı kalmayacaktır. Kudüs'te Hristiyanların da hakkı var onların da burada dik durması lazım.

Tarihte hiçbir zaman zalimlerin abad olduğu uzun süre ayakta kaldığı görülmemiştir. Binlerce yıl boyunca omuz üstünde baş bırakmayarak kıtalar dolaşanlar hani nerede? Çalıp çırpanlar hani nerede? İkinci Dünya Savaşı'nda onlarca milyon insanın ölümüne yol açanlar hani nerede? Senegal'de Köleler Adası var oraya Müslümanları zincirlerle ondan sonra da oradan kadırgalarla onları ABD'ye yolcu ederlerdi zincire bağlı olarak bunu yapanlar bunun hesabını verdiler mi? Hayır ada orada duruyor o hücrelerde orada duruyor gezdim gördüm orayı. Biz diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem.

Bugünkü zalimler de yarın tarihin karanlık dehlizlerinde yok olup gedeceklerdir. Biz hayırla yaad edilenlerden olduk inşallah olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devledi inancımız ve medeniyetimizin gereğini yerine getirerek Filistin halkına sonuna kadar destek verecektir.

Son dönemde önemli gelişmelerin yaşandığı yerlerden ikisi de Suriye ve Libya'dır. Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını artırmıştır. Rusya ile bir mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakat Esed rejimi tarafından kanla adım adım delinmekte ihlal edilmektedir. Suriye'deki her gelişme Türkiye'nin kendi sınırları içerisindekiler kadar önemlidir. Halen 3,6 milyon Suriyeliyi topraklarında barındıran ülkemizin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına göz yumamayız. Bu bakımdan Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'deki gelişmelere seyirci kalmayacağız. Bize orada ne işiniz var diyenler Adana Mutabakatı'nı okusunlar. Neden orada olduğumuzu anlarlar.https://t.co/U4kRhqjoAY pic.twitter.com/fhaOCdEgyA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

Bize diyorlar ki sizin orada ne işiniz var. Adana Mutabakatı'nı git oku o zaman anlarsın. Biz bu mutabakatın gereği olarak oradayız. Ve teröristlerle mücadelede biz teröristleri sonuna kadar kovalarız. Bu bazem YPG olur bazen DEAŞ olur hatta bazen de FETÖ olur bunları sonuna kadar kovalayacağız. Bizim topraklarımıza tehdit oluşturan kim varsa gereğini yapacağız. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bölücü terör örgütünün Suriye'nin herhangi bir yerinde bölgemiz için ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz. Gerekirse teröristlerin bulunduğu her yere bir fiil giderek bu oyunu bozacağız. Rejimin kendi halkının kanını dökerek ülkemizi sürekli göçmen tehdidi altında tutmasına izin vermeyeceğiz. İdlib'deki gelişmelere seyirci kalmayacağız. Askeri güç kullanmak dahil yapmaktan çekinmeyeceğiz. Ülkemizi Suriye'de çıkmaza sürükleyerek dikkatimizi dağıtmaya çalışanların hesapları tutmayacaktır.

Türkiye Suriye'de halkın Libya'da da meşru hükümetin yanındadır. Hafter gibi ücretli bir lejyoner ile değil biz oradaki ilişkilerimizi BM'nin tanıdığı Serrac ile yürütüyoruz. Birçok ülke Hafter gibi ücretli lejyonerle yürütüyorlar. Sudan'dan gelen 5 bin asker aynı şekilde. Biz şu anda sadece komuta kademesi olarak orada Serrac'ın yanında BMGK'nın tanıdığı bir liderin desteğini bize daveti ile yaptık ve oradayız. Bu ülkenin 500 yıllık ortak geçmişimizin getirdiği sorumluluktan asla kaçmayacağız. Ülkenin meşru hükümeti Moskove Berlin'de yapıcı bir tutum ortaya koymasına rağmen darbeci general her seferinde masayı devirerek gerçek yüzünü göstererek Moskova'dan adeta kaçmış Berlin'de de otel odasına saklanmıştır.

#SONDAKİKA

[Libya’da ateşkes arayışı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar ihanet içinde. Darbeci generali desteklemeyi sürdüren bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin riyakarlığını tarih kaydetmiştir.https://t.co/U4kRhqjoAY pic.twitter.com/lbckTmbp54 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2020

Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin altında savaşa sokanlar kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyor. Türkiye Libya'da meşruiyet sınırları dışında hiçbir adım atmamıştır. 15 Temmuz'da şanlı bir direniş sergileyen Türkiye Libya'da da meydanı darbecilere bırakmayacaktır. Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar ihanet içinde. Darbeci generali desteklemeyi sürdüren bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin riyakarlığını tarih kaydetmiştir.

Biz gücünü milletten alan bir kadro olarak bugünlere geldik. Türkiye'nin önünü kesmek, gücünü kırmak, hedeflerine ulaşmasını engellemek isteyenler gece gündüz bizi zayıflatmaya çalışıyor. Bize düşen daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, milletimizden aldığımız desteği daha çok artırmaktır.