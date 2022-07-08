Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 18:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider Kurban Bayramı tebriğinde bulundu, bölgesel ve ikili ülke ilişkileri ele aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mahmud Abbas Filistin Devleti
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