Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, FIFA Başkanı Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, arkasında "Erdoğan" yazılı 26 numaralı forma, dünya kupası replikası ve dünya kupasında oynanan topu hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Hacıosmanoğlu da Erdoğan'a A Milli Takım forması hediye etti.