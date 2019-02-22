Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Uzun bir aranın ardından Fethiye'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin.

Bugün Fethiye gerçekten bir başka güzel. Karşımda kabına sığmayan 31 Mart'ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet ittifakına, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum.

"Bu memleketi, bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz"

Karşımda yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. Hem ilçe belediyesinde hem Fethiye belediyesinde çok büyük bir başarı yakalayacağız. Fethiye'de yeni bir başlangıç yapacağız.

31 Mart'ta destan yazmaya hazır mısın Fethiye? Bunun için gece gündüz sahada olmalıyız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. Cumhur İttifakı yaptık, bu ittifakı güçlü kılacağız. Pazara kadar değil mezara kadar yapacağız.

Son 17 yılda seçim meydanlarında ne söylediysek göreve geldiğimizde onu hayata geçirmenin gayreti içinde olduk. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik, biz kovaladık, onlar kaçtı veya yok ettik. Ama bu memleketi, bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz.

"Zillet İttifakı'nda eş başkanlar ne derse o oluyor"

CHP'ye oy verenlerin oyu nereye gidiyor? Terör örgütüne. Kardeşlerim işte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. Bizi biz yapan değerlerden hiçbir zaman sapmadık, sapılmasına göz yummayız. 17 yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde bölge siyaseti, istismar siyaseti yapmadık.

Doğu'da ne söylüyorsak Batı'da da aynısını söyledik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki dörtlü çete ne yapıyor, neyin mücadelesini veriyor, onlar Ankara'da çıkar kavgası, liste kavgası veriyor. Nitekim bütün foyaları birer birer ortaya çıkmaya başladı.

Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Zillet İttifakı'nda eş başkanlar ne derse o oluyor. Siyasetin bu kadar düşürüldüğü bir başka zaman yoktur. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.

Biz mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bu millet mazlumların hamisi, alicenap bir millettir. Böyle bir aziz bir milletin evladı olmaktan, sizlere hizmetkar olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duyuyorum.

"Önümüzdeki yıl Fethiye'ye bin kişilik yüksek öğrenim yurdu kazandırıyoruz"

Önümüzdeki yıl Fethiye'ye bin kişilik yüksek öğrenim yurdu kazandırıyoruz. 1995'ten beri yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesini biz tamamladık. Fethiye'ye elimiz boş gelmek olmaz dedik. Fethiyeli çiftçilerimize son 17 yılda 201 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik.

15 bin dekarlık araziyi sulu tarıma kavuşturacak sulama tesisinin yapımına başlıyoruz. Şu anda projesi hazırlanıyor, ardından ihalesine çıkacağız. Yakacık Göleti'ni inşa edeceğiz.

Fethiye'nin her alanda hak ettiği hizmetleri alabilmesi için birlik şart. Sizlerden AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adaylarına çok güçlü destek bekliyorum. 31 Mart akşamı çok güzel haberler bekliyorum.

Kaynak: TRT Haber