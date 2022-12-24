Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 05:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu da yoğun programına devam ediyor. Erdoğan, bugün İstanbul'dan Erzurum'a geçerek toplu açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, Yarın Değil Hemen Şimdi" ana başlığı altında gerçekleştirdiği il ziyaretlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı'nın bugünkü durağı Erzurum olacak.
Erdoğan, yeni miting alanında halka hitap edecek, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum ziyaretinde gençlerle de buluşması bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Erzurum İstanbul
Son Haberler
- 06:28
- 04:58
- 04:35
- 04:10
- 03:53
Sıradaki Haber
Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz