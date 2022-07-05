Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 14'üncü yılında rahmetle andı.
Yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt ölümünün 14. yılında anılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adil Erdem Bayazıt'ın ölüm yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."
Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt’ı ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ZtXzwcr83T— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya
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