Yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt ölümünün 14. yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adil Erdem Bayazıt'ın ölüm yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."