Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

[Fotoğraf: AA]

Baş başa görüşmeye geçildi

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi, merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşılıyor. https://t.co/KsJdjSzwUl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2022

Erdoğan ile Draghi düzenlenen törenin ardından baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra düzensiz göçle mücadele ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan ile Draghi Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek

İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ve Draghi zirve sonrası anlaşmaların imza töreni ile basın toplantısına katılacak.

