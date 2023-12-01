Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapılacağı Expo City Dubai'de.

Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Liderler, aile fotoğrafının ardından açılış programına katıldı.

Erdoğan, bugün katılımcılara hitap edecek. Konuşmasında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor. https://t.co/o8WXvB1yY5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 1, 2023

Dünyanın ve insanlığın geleceği için bu konuda tüm ülkelerin daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtecek. Ayrıca Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve küresel bir boyuta ulaşan 'sıfır atık' projesinin önemini vurgulayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor. pic.twitter.com/sDz7UkoFY7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 1, 2023

Gazze'deki son durum ele alınacak

Dubai'deki konferansta dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak. Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri de ele alacak.