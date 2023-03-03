Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

14 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler, çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler, içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticesinde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirledik. İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız.

Bu süreçte en büyük destekçilerimiz BAE gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlerimize omuz vermiştir. Sahra hastaneleriniz Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerimize büyük destek oluyor. Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdığınız ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti, bu zor gününde kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır.

"Sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edeceğiz"

Güçlü temellere dayanan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişme, bizler için iftihar meselesidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50'nci yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi bir nitelik taşıyor. Anlaşmayla ekonomik ve ticari iş birliğimiz yeni bir safhaya girmiştir. Sadece bir sene içerisinde imzaya hazır hale getirilen anlaşma sayesinde mal ve hizmet ticaretinin önündeki engeller kalkacak, KOBİ'ler dahil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır. Bu şekilde Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Rusya'dan Körfez'e uzanan sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edeceğiz.

"Ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum"

Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum. Türkiye'ye olan muhabbetiyle bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu merhum Şeyh Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın vizyonu, ilişkilerimizin ulaştığı bu nokta bakımından önemli bir belirleyici olmuştur. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Başta Ticaret Bakanlarımız olmak üzere anlaşmamızın imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok çok değer verdiğim sevgili kardeşim BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ve validesi, tüm ailesini şahsım, eşim ve Türk milleti olarak kalbi duygularla selamlıyorum, en kısa zamanda bir araya gelme dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.