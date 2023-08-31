Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzede balıkçılarımıza 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Günün bu saatinde sizleri Beykoz'da böyle birlik ve beraberlik içinde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. 4,5 aylık hasret bugün sona eriyor. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Maliyetlerini düşürmek için ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Anlaşmalı kurumlar aracılığıyla su ürünleri hizmeti sunan vatandaşlarımıza krediler veriyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık.

Afet bölgesindeki balıkçılara destek ödemesi

Bugüne kadar 313 milyon kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Depremzede vatandaşlarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde gelir kaybı yaşayan, balıkçılık yapan vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 lira ila 60 bin lira tutarında miktarı hesaplarına yatırıyoruz. Afet bölgesi illerinde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları için iki ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ile 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz.https://t.co/EvwBRPRmt6 pic.twitter.com/XzqR67yKE5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2023

Türk somonu ihracatı

Biz 3 tarafı denizlerle çevrili dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz. Deniz ve su ürünlerinde her yıl hedef büyüterek yolumuza devam ediyoruz. 2023 hedefimiz 1 milyar ihracat hedefimiz vardı, 4 yıl önce bu hedefimize ulaştık. Bu yıl hedefimiz rekor kırmak. Türk somonu ile levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Türk somonu çok ciddi talep gördü. Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz binden fazla tayfa ile balıkçılık yapıyor.

Her yaştan insanımız için balık yeri doldurulamaz bir besin kaynağıdır. Tabiat hatayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak denizlerimiz de bize o kadar sahip çıkar. 2022 yılında Marmara Denizi'nde görülen müsilaj bize bunu çok açıkça göstermiştir. Müsilajla birlikte balıkçılarımız Marmara'da avlanamaz hale geldi. Çok yönlü çalışmayla bu sorunu çözdük. Marmara Denizi'ndeki müsilajı biz temizledik. Tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz.

Balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bahtınız açık olsun.