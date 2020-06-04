Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı ve Bağışıklaştırma için Küresel İttifak"ın 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ettiğini belirtti.

"COVID-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve iş birliğinin altını çizdiğini vurguladı.

Türkiye’nin bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan da tüm dostlarının yardımına koştuğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunulduğunu kaydetti.

Erdoğan, salgınla mücadelede millî çabalarla aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduklarını dile getirerek, özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin sekizinin sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedildiğini söyledi.

"Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak şimdiden, yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon euroyu aşan bir harcama yaptık. Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz" dedi.

Bugünkü zirveyi 26 Mart’ta icra edilen G-20 Olağanüstü Zirvesi ile 4 Mayıs’ta iştirak ettiği "Koronavirüs Küresel Mukabele" taahhüt etkinliğini destekleyen ve tamamlayan bir girişim olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin salgın sonrası döneme ilişkin çalışmalarda da GAVİ ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde hareket etmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "İcraatların sözlerden daha yüksek sesle konuşulduğu bir dünya temennisiyle sizlere saygılarımı sunuyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.