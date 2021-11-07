Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 23:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların sloganlarına kayıtsız kalmadı
Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak 'Tayyip dede' sloganı atan çocukların yanında uzun süre durarak oyuncak verdi.
Yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’dan hava alanına gidiş güzergahında yol kenarında ellerindeki bayrakları sallayarak "Tayyip dede" sloganları atan çocuklara da kayıtsız kalmayarak yanlarında durdu.
Çocuklara uzun süre yakından el sallayan Erdoğan, bütün çocuklara oyuncak verdi.
Etiketler: Batman Recep Tayyip Erdoğan
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