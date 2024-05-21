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Gündem
TRT Haber 21.05.2024 16:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolau'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolau'yu resmi törenle karşıladı
[Fotograf: AA]

Beştepe'deki karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu, başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Anlaşmaların imza töreni ve Ciolacu ile ortak basın toplantısına katılacak Erdoğan, konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolau'yu resmi törenle karşıladı

Türkiye-Romanya ilişkileri

Türkiye ve Romanya, kökleri tarihe dayanan yakın diyalog ve dostluk ilişkilerini sürdürüyor. Güçlü siyasi ilişkiler, ortak kültürel bağlar ve ticaret alanında iş birliği giderek artıyor. Bunun son adımı, Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu'nunTürkiye ziyareti. 11 icracı bakan ve Romanya'daki Türk ve Türk Tatar toplumlarının temsilcileri olan 2 soydaş milletvekili de Ciolacu'ya eşlik ediyor.

Ziyaret çerçevesinde imzalanacak Ortak Siyasi Bildiri ile iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak. Toplantının ana başlıklardan biri ekonomi olacak. Romanya, Türkiye'nin Balkanlardaki en büyük ticaret ortağı konumunda. 10 milyar doların üzerindeki ticaret hacminin, ortak hedef çerçevesinde 15 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Romanya'daki Türk yatırımları üçüncü ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar doların üzerinde. 4 binden fazla Türk firması aktif şekilde Romanya'da faaliyet gösteriyor. Bu firmaları özellikle müteahhitlik sektöründe stratejik önemde projeler de üstleniyor.

Romanya Başbakanı'nın Türkiye ziyareti, derin tarihi bağların korunması anlamında da önemli. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk Tatar soydaşlar, iki ülke arasında dostluk köprüsü vazifesi görüyor.

Ziyaret kapsamında savunma sanayii ve terörle mücadelede iş birliğinin gözden geçirilmesi amaçlanıyor.

Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'nin görüşlerinin aktarılması da bekleniyor. 

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