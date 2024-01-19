Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90. Yıl Spor Salonu'ndaki AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin Yalova Belediye Başkan adayının 7 Ocak'ta açıklandığını belirterek, dün de Ankara'da geri kalan adayların açıklandığını anımsattı.

''Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehrimizle birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı belirlemiş olduk.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a başarı diledi.

Salondakilere, "Ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle ve köy temsilcileriyle, sandık görevlileriyle 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partililer "Evet" diye karşılık verdi.

Yalova teşkilatına, "Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok." diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki aday açıklamamızda oradaki kardeşlerimizle birlikte salonu inleterek ifade ettiğimiz ahdimizi burada sizlerle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Yalova'yı Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyuyor muyuz? Ülkemizi hedef alan kirli ve sinsi hesapları bozuyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? Maşallah, işte benim gönlümün sultanı Yalova bu. İşte benim gençlik aşkım Yalova bu. İşte benim Türkiye Yüzylılı yürüyüşümdeki yol arkadaşım Yalova bu. Maşallah, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum."

CHP'ye tepki

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet 18 yıl hapse mahkum olmuş bir siyasetçiyi TBMM'ye taşımak için cezaevlerindeki terör örgüt mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. 3-5 oy fazla oy almak için hoyratça çiğnenmedik ilke bırakmadılar.

Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. Bay Kemal'i yalnızlığa iterek başa Özel'i getirerek bölücü örgütün güdümündeki parti DEM'lemek oldu.

"Sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar"

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Milletin lehine ne iş varsa CHP ve DEM birlikte iş koyuyor. SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar, bölücü emellere set çeken sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar.

İsrail-Filistin arasında ne yazık ki İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, Belediyelerde yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran kadınlarımıza küfür edenler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar.

Büyükçekmece'de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan. Hani kadına şiddet yoktu. Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Onun için Yalova 31 Mart'a kadar durmadan usanmadan sandıkları patlatarak tüm beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacak.

Bunlar parti içindeki kavgalardan fırsat buldukça millete karşı veriyorlar. Milleti kandıran piyasa Atatürk'çülerinin kirli yüzü bu iş birliğiyle inkar olmayacak bir şekilde ortaya çıkmıştır. Biz ülkemizi kalkındırmanın ve geliştirmenin peşindeyiz.

31 Mart'tan sonra da bu ittifakla Meclis'te ve belediyelerde ülkeye ve millete nice güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz.

Hala attığımız her adımda gizli veya açık pek çok tezgahla karşılaşıyoruz. Ülkemizin ekonomik işleyişini, her alanda güvenliğini tehdit eden hiçbir gelişme tesadüf değildir. Hepsi aynı kötü niyetlerin yansımasıdır. Amaç Türkiye’yi kazanımlarından uzak tutmakdır.

Her seçim Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir safhayı işaret ediyor. 31 Mart’taki sandık imtihanında da alnımızın akıyla çıkacağız. Böylece 2028’e kadar tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye vizyonumuzu hayata geçirmeye ayıracağız.

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