Yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için etkinlikler düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler 20 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'a kadar devam edecek.

Bu kapsamda; çocuk konserleri, yüz boyama aktiviteleri, Karagöz-Hacivat gösterileri, ahşap zeka ve beceri oyunları, hava şartlarına göre şişme oyun parkuru, tahta bacak ve dev koala maskot gibi oyunlar düzenlenecek.

Oyunların yanı sıra pamuk şeker ve patlamış mısır stantlarının da yer alacağı etkinliklerde ayrıca, çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, atölye çalışmaları ve interaktif sahne gösterileri yapılacak.

20 Ocak Cumartesi günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başlayacak olan etkinlikler, 21 Ocak Pazar günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 22 Ocak Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ile 23 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Havaalanı Konteyner Kent'te, 24 Ocak Çarşamba günü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 25 Ocak Perşembe günü Hatay Kırıkhan'da, 26 Ocak Cuma günü Osmaniye Merkez'de ve 27 Ocak Cumartesi günü ise Adana'nın Çukurova ilçesindeki konteyner kentlerde gerçekleştirilecek.