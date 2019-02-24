Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Anadolu'nun zirvesi Kayseri, Koca Sinan'ın şehri Kayseri. Asırlardır bu ülkeye ve bu millete hizmetin en iyisini veren Kayseri. Seni yürekten selamlıyorum Kayseri. Buradan Kayseri'nin tüm ilçelerinde tüm mahallelerinde yaşayan Kayserilileri selamlıyorum.

"31 Mart'ta gönül belediyeciliği diyor muyuz?

31 Mart'ta daha iyi olacak mıyız? Kayseri, 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? Kayseri, 31 Mart'ta bir kez daha hesabımızı kitabımızı sağlamca yapıyor muyuz? 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Kayseri 31 Mart'ta bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Kayseri 31 Mart'ta bir kez daha gönül belediyeciliği diyor muyuz?

Önce AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum, bir olacağız diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, bir olacağız diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.

"Kayseri'ye şimdiye kadar 26 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık"

Bu birliğimiz bu beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek. Onları nasıl terör örgütlerini açtıkları çukurlara gömdüysek şimdi de sandıklara gömmeye hazır mıyız? Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Kayseri eskiden kendisine hangi hizmetlerin getirildiğini iyi bilir. Bugüne kadar Kayseri'ye 26 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 633 adet yeni derslik kazandırdık. Bugün 70 bine yakın üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Kayseri'ye üçüncü devlet üniversitesi olan Kayseri Üniversitesi'ni biz kurduk. Yurt binaları açtık. Toplamda 2 bin 250 kapasiteli 3 adet yurt binasını daha açıyoruz. Farklı branşlarda spor tesisleri kazandırdık.

CHP bu işten anlamıyor. Park alanları ile piknik alanlarını Millet Bahçeleri'ni birbirine karıştırıyorlar. Niye ayrımcılık yapıyorsunuz diyorlar. Bir tane CHP'li aday hem de İstanbul'un belediye başkan adayı. Dersine iyi çalış bu Millet Bahçesi projesinin esprisi farklı millet millet illet değil. Buraya bu ülkenin her ferdi gelebilir. Birde bu Millet Bahçesi'ne büyükçe bir Millet Kıraathanesi. 24 Saat bütün gençlere açık. Gündüz bütün o Millet Bahçesi'nin içerisinde anneler babalar çocuklarıyla gezecekler. Millet Kıraathanesi'nde de gençler derslerine çalışacaklar.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 2 katrilyon lira tutarında onlara da kaynak aktardık. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 45 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastane'miz bin 607 yatak kapasiteli. Şimdi Ankara'da biliyorsunuz şehir hastanesinin açılışını yapacağız ama şimdi hizmete aldık.

"Şehir hastaneleri gerçek anlamda şifahane oldu"

Şu anda bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin hasta çıkarsın ama şimdi durum öyle değil. Şimdi ilçelerimize varıncaya kadar hastane yaptık hala yapıyoruz. Benim vatandaşım bunlara layık.

Bakın Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman Savaş Ay'n yaptığı program. Kullanılmış galoşları bile vatandaşa satıyordu bay Kemal. Bay Kemal sen busun bu. Ben bunları artık konuşmaktan bıktım utanıyorum milletime havale ediyorum. 31 Mart'ta işte bu CHP bu Kılıçdaroğlu'na ve onun terör örgütünün destekçisi olan parti ile nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim.

"CHP ve İYİ Parti nasıl oluyorda ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor"

Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı ne diyor biliyor musunuz? Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Peki bu bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor. Milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara derslerini toptan verelim.

Öyleyse biz daha çok çalışacağız bunları sandığa gömeceğiz. Toplam 6 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. 26 sağlık tesisimiz ise plan proje aşamasındadır. İmar barışı ile toplam 136 bin Kayserili vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.

Kayseri'de bölünmüş yol uzunluğunu 532 kilometre ekleyerek 635 kilometreye çıkardık. Yüksek Hızlı Tren hattının da proje çalışmalarına başladık.

Kayseri Havalimanı'mızın yolcu trafiği 324 bin iken geçtiğimiz yıl 2 milyon 189 bine ulaştı. Kayseri Havalimanı'mızın mevcut terminal binası artık bu yoğunluğu kaldıramıyor. Yeni bir terminal binası yapmak için çalışmalara başladık. Kayseri'ye 8 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 3 Baraj daha inşa ediyoruz.

"Kayseri çiftçilerimize 1,5 milyar lira tarımsal destek verdik"

Kayserili girişimcilerimize toplam 11,3 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki verdik. Sağladığımız desteklerle 33 binden Kayserili kardeşlerimize ilave istihdam oluşturduk. Toplam 1,5 katrilyon lira tutarında SSK prim teşviki verdik. Kayseri ihracatını en çok artıran illerimizden biri oldu. Bay Kemal diyor ki Kayserili çiftçilerimiz aç. Yazık yazık doğru konuş biz sadece Kayserili çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde.https://t.co/ETR0xZ0haq pic.twitter.com/wUtcWH4Wpp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Şubat 2019

"CHP İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde"

Artık 35 gün kaldı durmak yok çok çalışacağız. Türkiye'de siyasi partiler eskiden ittifaklar koalisyonlar kurarda ama bunlar hep seçimden sonra kurulurdu. Biz Türkiye'de her alanda olduğu gibi bu konuda da devrim yaptık. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek ittifakları seçim öncesine aldık. Milletimiz böylece kimin kimle yol yürüdüğünü görüyor kararını ona göre veriyor. Yönetim sistemimizin değişmesi de bu sürecin bir neticesidir. AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Aslında bunun temeli çok daha eskilere uzanır. İstiklal Marşı'mızı aynı hissiyatla okuyorduk. Bölücü terör örgütü ile yaptığımız mücadele bu ittifak adı konmasa da hep vardı. CHP şu anda kiminle ittifak halinde? Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber. Kim kiminle beraber yürüyor önemli. Öyleyse 31 Mart'ta Osmanlı tokatına sandıklarda var mıyız?

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk. Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz.

Kaynak: TRT Haber