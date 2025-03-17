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Gündem
AA 17.03.2025 17:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmayı sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmayı sürdürecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü anıyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer veren Erdoğan, tarihte eşine çok az rastlanan, azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı bu büyük destanın, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseri olduğunu belirtti.

Çanakkale'de milletin erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermediğini anımsatan Erdoğan, bu mücadelesi ile Türk milletinin tüm mazlumlara umut olduğunu, sömürge altındaki birçok ülkenin, Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'nden aldıkları ilhamla kendi mücadelesini başlattığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, Anadolu'nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Zaferi
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