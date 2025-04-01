Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenazesine katılacak

Kocaeli Ulaşlı eski belediye başkanı Burhan Abiş, 79 yaşındaydı.
Burhan Abiş, Ulaşlı Belediye Başkanı olarak 1986-1994 yılları arasında görev yaptı. 4 çocuk babası Abiş, bir süredir Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Abiş'i hastanede ziyaret etmiş, sağlık durumuna ilişkin bilgi almıştı.
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi olan Abiş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Abiş'in cenazesi, Gölcük Ulaşlı Mahallesi Merkez Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılacak.