Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Öncelikle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tarihimize en acı günlerimizden biri olarak geçen 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'dı. Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. pic.twitter.com/ee3Pk4NOLF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2023

Geçen hafta Hatay'da yaşanan sarsıntıların ardından dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazıkki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını buradan tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.

Arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda Maraş'ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinası görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Elbistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Rabbim tüm depremzedelerimize sabrı cemil ihsan eylesin diyoruz. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında da duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde milletimizin bu imtihanı gerçekten vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de depremzedelerimize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.

"Her alanda depremzedelerimizin yanında olduk"

İlk günlerde deprem alanının genişliği çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz"

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemizden köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenlerin haricinde toplam 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Hali hazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleri ile birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk.

"Doğalgaz, su ve elektrik sorunlarını giderdik"

İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfağımız ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyor barandadan yem desteğine kadar her konuda yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. İlçemiz genelindeki bin 123 trafonun 2'si haricinde hepsi faal haldedir yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Böylece abonelerimizin yüzde 75'ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Kara yollarımızda deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik. Haberleşme alt yapımızı da güçlendirerek mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk.

Enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte ilçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı incelemelere göre Elbistan'da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş'ın tamamına baktığımızda bu rakamın 45 bin 575 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz.

Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu sayılar kesinleşecektir. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şehirlerimizi yeniden inşası için gereken hazırlıklara başladık. Bir kaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleri ile birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancı ile ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy evi ile bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinen tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm yaraları saracak tüm yıkımları telafi edecek azme, tecrübeye ve kudrete sahipiz.

"Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlıyız"

Hamdolsun TOKİ deprem sınavını yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayınıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Bunu Van'da yaptık, Bingöl'de yaptık, Erzincan'da yaptık bütünü ile Malatya'da yaptık. Aynı şekilde Malatya'nın civarında bunları gerçekleştirdik. İzmir'de aynı şekilde yaptık. Birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 kat şeklindeki binalarda 3 oda 1 salon olarak inşa edilecek konutlarımız şehirlerimizin kendi mimarileri ile uyumlu şekilde planlanıyor. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlıyız. Bunun için yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil alt yapısı, okulu, camisi, sağlık merkezi, çarşısı, parkı, spor alanı ile yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadır kentler, konteyner kentler şehir içinde ve diğer yerlerde kira kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma imkanı sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek inşallah bizlere nasip olacaktır.https://t.co/Klet5uvxN4 pic.twitter.com/vBheBaC56W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2023

Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte bunun gayreti içindeyiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatı ile deprem bölgemizi yenibaştan inşa etmekte inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini herkese, hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projelerimizin vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. pic.twitter.com/2VQYmuRiIZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2023

Artık her kim zehirli dili ile veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından harçerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah deprem tüm illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz.