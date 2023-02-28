6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay’da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar'ın deprem bölgesindeki incelemeleri devam ediyor.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay'ın Kırıkhan ilçe merkezi ile Ceylanlı ve Bektaşlı köylerine giderek buradaki çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremzedelerle bir araya gelen, taleplerini tek tek dinleyen çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Akar, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve tüm millete başsağlığı dileklerini iletti. Kırıkhan halkının terörle mücadele ve Afrin Harekatı’nda gösterdiği yoğun desteği hiçbir zaman unutmadıklarını aktaran Akar, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk andan itibaren büyük bir azimle yaraların sarılması için gayret gösterdiklerini ifade etti. Akar, "Millet olarak geçmişte de birçok acı ve felaketle karşılaştık. Devlet ve millet bir ve beraber olarak bunların üstesinden geldik. Burada da aynı şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Devletin tüm kurumlarının yaraları sarmak, acıları dindirmek için seferber olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

“Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin tüm birimleri ayakta. Sadece devlet değil aynı zamanda 85 milyon tüm milletimiz buradaki vatandaşımızın kederiyle kederleniyor, derdiyle dertleniyor. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Biz kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. 85 milyon tek yumruk, tek yürek. Ümitsizlik, karamsarlık, yalnızlık yok hep beraberiz, bu yaraları hep beraber saracağımıza inanıyorum. Gece-gündüz demeden herkes buradaki yaraları sarmak için gayret gösteriyor."

Depremlerin ardından tüm milletin yardım için seferber olduğuna dikkati çeken Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren seferber oldu, milletinin, vatandaşlarının yanına koştu" diye konuştu. Akar, hayatın bir an önce normale dönmesine yönelik çalışmaların da süratle devam ettiğini aktardı.

Vatandaşlar da Bakan Akar'a "Allah devletimizden razı olsun", "Acı günümüzde yanımızda yer aldınız", "Allah devletimize zeval vermesin", "İlk andan itibaren yanımızdaydınız" ifadeleriyle karşılık verdi.

Ceylanlı Köyü Muhtarı Abdurrahman Doğan ile Bektaşlı Köyü Muhtarı Enver Çağlı ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Bakan Akar'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretleri sırasında Bakan Akar'a Vali Rahmi Doğan ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti.

NATO'nun çadır kentinde inceleme

Öte yandan Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile NATO tarafından Ötençay Mahallesi'nde kurulması planlanan çadır kent alanında da incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen alt yapı ve arazi düzenleme çalışmalarını inceleyen Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

2 bin 500 kişi kapasiteli çadır kentte seyyar banyo, tuvaletin yanı sıra mutfak, çocuklar oyun alanları ile çamaşırhanenin de bulunması planlanıyor. Çadır kentin mart ayında hizmete girmesi bekleniyor.