Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır"

Biz bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Biz bu ülkenin her köşesine her insanına muhabbetle bağlıyız. Şırnak'ı Antalya'dan, Trabzon'dan, Malatya'dan, Bursa'dan ayrı düşünmeyiz, düşünemeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır.

Bu ülkenin her bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin namusumuz olarak gördüğümüz vatanımıza el sürmesine izin vermeyiz. Bizim Türkeyi Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Bu topraklar üzerinde ameliyat yaptırmayız.

Biz şevkat yurdunun idarecileriyiz. İhtiyaç sahiplerine her zaman merhametle yaklaşacağız.

"31 Mart'ta Şırnak'ın geleceğini de tayin edeceksiniz"

31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir diyoruz. 31 Mart'ta sadece belediye başkanları değil aynı zamanda Şırnak'ın geleceğini de tayin edeceksiniz. Belediyelerden başlayarak bölgemizde tarihi bir değişimin miladı olacaktır. 10 sene önce 20 sene önce bu Şırnak'ın hali neydi? Her taraf çöplük, çamur, kanalizasyon sokaklarda akıyordu. Binalar durulacak gibi değildi. Biz buraya şu güzel binaları sizler için yaptık mı? Benim Şırnaklı kardeşlerime bunlar yakışır. Şimdi yeni bir Şırnak var. İstiyoruz ki bu terör örgütünün desteğindekilerle değil sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarı ile yerel yönetimde Şırnak'ta yeni bör dönem başlasın.

"10 bin kişilik stadyum yapmak için çalışmaları başlattık"

17 yılda Şırnak'a 10,5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrenciler için bin 19 kişi kapasiteli yurtlar açtık. Şırnak'a elimiz boş gelmedik; Şimdi ilk müjdeyi söylüyorum, biliyorsunuz Cizre Stadyumumuz kullanılamaz durumda. Biz de Cizreli kardeşlerimizin sesine kulak vererek 10 bin kişilik stadyum yapmak için çalışmaları başlattık. Proje hazır ihaleye hazırlanıyoruz ihalenin ardından da hemen kazmayı vuruyoruz.

"İlimize 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz"

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 2,5 katrilyon liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta Şırnak ve Cizre'ye 150'şer yataklı devlet hastaneleri yaptık. Şırnak'a son 17 yılda toplam 56 sağlık tesisi yaptık. Şimdi ikinci müjdemize geliyorum. Şehir Hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz. Arsa tahsisi çalışmaları sürüyor en kısa sürede inşaatına geçiyoruz. 11 bin 111 konut projesini hayata geçirdik. Teröristlerin çukur eylemleri sırasında tahrip ettiği yerleri sıfırdan inşa ederek ayağa kaldırdık. İmar Barışı ile yaklaşık 26 bin Şırnaklı kardeşimizin sıkıntısını çözdük.

Şırnaklı çiftçilerimize toplam 596 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Şırnaklı yatırımcılarımızı 3 katrilyon liralık yatırım teşviki ile destekleyerek 7 bin 588 kişilik ilave istihdam oluşturduk.

Şırnak huzurun ne olduğunu da iyi bilir terörün neye mal olduğunu da iyi bilir. Şırnak yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir çukur eylemlerinin, baskının, acının anlamını da iyi bilir. Bu ülkenin artık terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur.

Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Gelin 31 Mart'ı yeni bir milat yapalım.

Kaynak: TRT Haber