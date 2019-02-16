Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Mitingi'nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de halka hitap ediyor.https://t.co/iZog8eMoQK pic.twitter.com/ELTOwWJSX9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Şubat 2019

"Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edirne'de, İzmir'de içme suyu sorunu vardı, biz çözdük." ifadesini kullandı.

"CHP'nin adayının bu işlerden anlaması mümkün mü? Çöplüğünü temizlesin, çöplüğünü." şeklinde konuşan Erdoğan,şunları söyledi:

"İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var.

Bay Kemal size ne müjde veriyor? Bir şey yok ki müjde versinler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenisahra - Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi; 5 binlik ve binlik bitti. Bu çıkarıldı." dedi.

Kaynak: AA