Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'ndaki Edirne Mitingi Mitingi'nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi"

Edirne öyle bir şehirdir ki ona dikkatle, ibretle bakanlar, milletimizin tarihi serüvenini adeta bir kitap gibi bu şehirden okuyabilir. Edirne’ye bakanlar, Edirne’den bütün Türkiye’yi, Balkanlar’ı görebilir. Edirne’ye bakanlar, medeniyetimizin yükseldiği, üç kıtaya yayılan bütün bir coğrafyayı kavrayabilir. Bu şehrin havasını soluyanlar, milletimizin derin hissiyatını, derin hissiyatını, engin irfanını en berrak şekliyle idrak edebilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Fakat çok çalışarak Edirne’yi ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet’e layık olanların artık yönetmesi lazım. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız?

İstanbul’u fetheden o güzel kumandan ve o güzel ordu, o kutlu yürüyüşü buradan başlattı. Onun için Edirne başka. Türbeleriyle, şehitlikleriyle, köprüleriyle, minareleriyle, bu milletin şanlı tarihine ayna tutan Edirne, bu milletin göz bebeği, iftihar tablosudur. Edirne, Meriç’in ve Tunca’nın suladığı topraklarla bolluktur, berekettir.

Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya, Edirne Destanı’nda şöyle diyor: “Selimiye derler, Edirne derler, tatlı bir gariplik duygusu gelir. Minarelerden en tatlı ezanlar, dallardan güvercin, ‘hu hu’su gelir. Şu Selimiye’dir, şu Muradiye… Çinilerden sümbül kokusu gelir. Şurada abdest alır Hüdavendigar, yerden suyu, gökten havlusu gelir. Dünyanın en güzel minareleri ve kubbelerin en ulusu gelir. Türk’ün Trakya’da tapusu gelir. Mahya olmak için Sultan Selim’e göklerden yıldızlar ordusu gelir. Neredesin ey tarih dersen, gözüne serdengeçtilerin koşusu gelir. Biz geldik, gideriz. Doğacaklara Edirne’de doğmak arzusu gelir.” İşte bizim için Edirne budur. Şimdi 31 Mart’a hazır mıyız? Gayretli miyiz? İnanıyor muyuz? Öyleyse üstünüz.

"Edirne’nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz"

Yeni nesillere Edirne’de doğmak arzusu kazandırmak için hep çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle “Memleket işi gönül işi” diyerek Edirne’nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart’ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden yıllardır Edirne’nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart’ta geliyor.

"Son 16 yılda Edirne’ye 15 katrilyon yatırım yaptık"

Bugüne kadar ülkemizin 80 vilayetiyle birlikte Edirne’yi de kalkındırmak, güçlendirmek için gece gündüz çalıştık. Son 16 yılda Edirne’ye 15 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 889 yeni derslik inşa ettik. Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 64 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuk. Bu yıl içinde 2 bin 450 kişi kapasiteli bir yükseköğrenim yurdu, bir sonraki yıl ise toplamda bin 300 kişi kapasiteli iki yükseköğrenim yurdunu da şehrimize kazandıracağız.

"Sosyal devlet anlayışımız var"

Spor salonları, yüzme havuzları, güreş alanları, merkeze, Keşan’a, Uzunköprü’ye gençlik merkezleri yaptık. Gençlerimizle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da gözettik. Sosyal devlet anlayışımız var. Bu ilkeden hareketle gerçek anlamını bulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye’de sosyal devlet ilkesini en yaygın, en başarılı şekilde yayan AK Parti olmuştur. Edirne’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, engellilerimize 757 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

"5 bin 848 konut projesini hayata geçirdik"

TOKİ vasıtasıyla 5 bin 848 konut projesini hayata geçirdik. 3 Şerefeli Camii, Kazasker Salih Mescidi gibi önemli eserlerin de aralarında bulunduğu 153 ata yadigarı eserimizi restore ettik. Süleyman Paşa Camii, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı gibi bu eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

"29 sağlık tesisini Edirne’mize kazandırdık"

Sağlıkta, 400 yataklı Edirne Devlet Hastanesi’yle birlikte 9’u hastaneden oluşan toplam 29 sağlık tesisini Edirne’mize kazandırdık. Halen 3 sağlık tesisimizin inşası, 13 sağlık tesisimizin plan, proje, ihale süreçleri devam ediyor. Edirne’ye 2002 yılına kadar 70 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz şu 16 yılda 189 kilometre daha buna ilave ettik. Edirne’nin bölünmüş yol uzunluğunu 259 kilometreye ulaştırdık.

"Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizle ilgili çalışmalar da sürüyor"

Yapımı devam eden TEM, Edirne, Karaağaç bağlantı yolunu bu yıl Edirne-Kırklareli bölünmüş yolunu da seneye tamamlıyoruz. Edirne il sınırları içerisindeki demiryollarını komple yeniledik. Yaklaşık 7,5 katrilyon liralık maliyeti olan İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını sağlayacak. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizle ilgili çalışmalar da sürüyor. Yıllık yaklaşık 3,5 milyon yolcu ve 9,6 milyon ton yük taşınacak hızlı tren hattının bitmesiyle Halkalı Kapıkule arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 buçuk saatten 2 saat 20 dakikaya inecek. Onlar konuşur biz yaparız.

"Havza’da büyük dönüşümü başlattık"

Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin altyapı hazırlıklarını tamamladık. Bu yıl inşası için gerekli adımları atıyoruz. Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri’nin hayata döndürülmesi için Havza’da büyük dönüşümü başlattık. Peki, bu nehrin kenarında hangi belediye var? CHP belediyesi var. Bütün bu atık sular nerelerden geliyor? Oralardaki fabrikalardan geliyor. Peki, Bay Kemal, senin bu belediyelerin bunlara niye müdahale etmedi? Niye bunların önünü kesmedi? Bu Bay Kemal sadece yalan üretir, iş üretmez, biz bunun cemaziyülevvelini biliriz.

"Ankara’da 3 bin 600 yataklı dev şehir hastanesini şu anda hizmete aldık"

SSK’nın Genel Müdürü olduğu zaman sağlıkta bu ülkeyi nasıl çökertti biliriz. Biz şimdi şehir hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde il, ilçelerimize varıncaya kadar tüm ilçelerimizde biz bir şey gerçekleştirdik. Kanuni’den aldığımız ilhamla bir şey gerçekleştirdik. Bakın şimdi Ankara’da 3 bin 600 yataklı dev şehir hastanesini şu anda hizmete aldık, resmi açılışını da 18 Mart Tıp Bayramı’nda yapacağız.

"Ergene Nehri’nin su kalitesinde ciddi seviyelerde iyileşme sağladık"

Yürüttüğümüz çalışmalarla Ergene Nehri’nin su kalitesinde ciddi seviyelerde iyileşme sağladık. Bekleyemezdik, devam ediyoruz. Ergene Havzası’nda son teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ettik. Hepsini de hizmete aldık, bekleyemeyiz çünkü CHP’ye kalırsa bu iş bitmiş, yanmışız. Bu 13 tesisten ikisini Edirne’de inşa ettik.

"Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz"

Edirne’nin içme suyu problemini çözdük. Edirne’ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 2 göletin inşası da devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne’yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz. Bu sene içerisinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından kurtulacak.

"2,6 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik"

Edirneli çiftçilerimize 2,6 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal, ‘çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu’ diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk. 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun.

"3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik"

Merkez, Keşan, İpsala, Süloğlu, Uzunköprü, Havza ve Meriç’e doğalgazı getirdik.

Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu.

Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

"Bu ülke 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır"

Milletimizin diğer halklarıyla birlikte inanç ve ibadet hakkını savunduğumuzu gayet iyi bildikleri halde laiklik feveranıyla işi tersine çevirmeye çalışmalarının da sebebi buydu. Halbuki Türkiye hangi dinden, hangi mezhepten hangi meşrepten olursa olsun, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir. Başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin. Bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok.

Bu ülke, tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi iş yapabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir.

Kaynak: TRT Haber