Şehit polis memuru Aksoy'un ailesine telgraf gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Polis memuru Mehmet Aksoy, Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olmuştu.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy'un ailesine başsağlığı diledi.
Şehit polis memuru Aksoy'un ailesine telgraf gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Polis memuru Mehmet Aksoy, Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olmuştu.
Kaynak: AA