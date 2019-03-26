Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sandık bizim namusumuzdur"

4 gün sonra sandıklara gidecek ve oylarımızı kullanacağız, ülkemizin, şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin 100. yılını da nasıl karşılayacağını tayin edeceğiz. Sandık bizim namusumuzdur, milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir.

"Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar"

Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Makam mevki için bu davayı satanlar kusura bakmasınlar. Biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip saf dağatanlardan değiliz. Buralara durup dururken gelmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya buralara geldik.

(Mısır'da) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz. Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?

"Bay Kemal 'başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor, sen kimi aldatıyorsun?"

Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen "Başörtüsü sorununu biz çözdük" diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?

CHP'nin adalar belediye başkan adayı İstiklal Marşı'nı okumadı. Bay Kemal de orada. Bunlara seçim sandığında hesabı soracağız.

"26 günde 56 ilimizi ve 24 ilçemizi ziyaret ettik"

Son 26 günde Adyıman ile beraber 56 ilimizi ve 24 ilçemizi ziyaret ettik. Durmak yok, yola devam. Ayaza yağmura aldırmadan, ayrım yapmadan, tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz.

"17 yılda Adıyaman'a 16 katrilyon yatırım yaptık"

Son 17 yılda Adıyaman'a 16 katrilyon yatırım yaptık. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren projesi etüt çalışmaları devam ediyor. Organize sanayi bölgelerimizin tamamını doğalgaza kavuşturuyoruz.

Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız.

Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek.

Kaynak: TRT Haber