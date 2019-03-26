CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim mesaisini sürdürdü. Yavaş, mesajlarını önce Evren ilçesinde verdi.

Evren'in sürekli göç verdiğini söyleyen Yavaş, "Aslında baraj niyetiyle iyi şeyler yapılabilir." dedi.

Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar'da da seçmenler ile bir araya geldi.

Yavaş, şöyle konuştu:

"Muhtarından Sayın Cumhurbaşkanı'na kimseyle meselemiz olmaz. Ankara’nın, Şereflikoçhisar’ın, Evren’in dertleri için sizlerin iyiliğine ne varsa hepsiyle otururuz kalkarız."

Kaynak: TRT Haber