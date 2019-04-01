Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresi üzerinden açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber