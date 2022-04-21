Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yerli aşımız milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor"

20 yıldır sağlığa yaptığımız yatırımların karşılığını aldık. Milletimiz, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacak. Salgın döneminde aşıya ilk ulaşan ülkeler arasında yer aldık. Yerli aşımız dünyadaki milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor.

"Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile alınacak yeni kararları paylaşacağız"

Uzmanlar, mevcut duruma 'pandemi' yerine 'endemi' tanımı yapıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile alınacak yeni kararları milletimizle paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim insanları mevcut tablonun pandemiden ziyade bir endemi olarak tanımlanmasının daha uygun olacağını ifade ediyor.https://t.co/NmdRarCJwk pic.twitter.com/5OInhSI0SD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 21, 2022

Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak.

"14 Mart'ta verdiğimiz 5 müjde süreç içinde yerine getirilecek"

14 Mart'ta verdiğimiz 5 müjde süreç içinde yerine getirilecek. Mali haklarla ilgili iyileştirmelerin neticesini en kısa sürede paylaşacağız. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız.