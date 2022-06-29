Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.
Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi.
ABD Başkanı Biden da "Finlandiya ve İsveç konusunda yaptıklarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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