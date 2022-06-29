Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.

Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi.

ABD Başkanı Biden da "Finlandiya ve İsveç konusunda yaptıklarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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