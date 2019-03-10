Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Mersin'in mahallelerinde narenciye bahçelerinde, dükkanında, fabrikasında, ekmeğinin peşinde olan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanında sınırlarımız ötesinde istikbalimiz ve istiklalimiz için mücadele eden Mersin'in tüm kahramanlarını selamlıyorum.

"Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor"

Bu toprakları vatan haline getirmenin de vatan olarak korumanın da bir bedeli var. Biz bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Yurdumuzun her köşesinde dalgalanan bayrağımız bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. En doğudan başlayıp en batıya kadar vakti girdikçe şehirlerimizin semalarında yankılanan ezanlarımız da bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz.

Bölücü örgütten emir alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü, mitinglerinden kongrelerine kadar sayısız örneğine şahit olduk. Daha da ötesi bayrağımızı yıkmaya, yakmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Önceki gün Taksim'de CHP ve HDP öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir güruhun ezanı Muhammediye'ye ıslıklarla, sloganlarla yaptıkları saygısızlığı herhalde gördünüz değil mi? Bu CHP zihniyetinin tarihi, ezan ve cami konusunda zaten bu tür hoyratlıklarla doludur ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

"Ezanımıza, bayrağımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize saldırıyorlar"

Aynı toplantıda sergilenen ve kadınlara en büyük hakaret olarak gördüğüm diğer rezillikleri bir kenara bırakıyorum, sadece ezana yapılan saygısızlık dahi bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. 31 Mart'ta meseleyi basitleştirmeye çalışanlar asıl niyetlerini ortaya koyuyorlar. Seçimlere böyle bir görüntüyle gidiyoruz.

Biz 'Gönül belediyeciliği' diyoruz, gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz, biz 'Belediye işi gönül işi' diyerek milletimizi, herkesi kucaklayan bir belediye yönetimini tarif ediyoruz, onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor.

"Dörtlü bir çete bunlar ortak oldular"

Bunun için kimi yerde gizli kimi yerde açık ittifaklar kuruyorlar. Şu anda CHP kiminle ortak, HDP ile. Onun yanında sözde İYİ Parti, başka Saadet, dörtlü bir çete, bunlara ortak oldular. İşte asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı. Bayraklarımızı nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bu Bay Kemal, Avrupa'da yaptığı ziyarette maalesef Alman Parlamentosunda YPG paçavrasını çıkarıp gösteren kadınla yan yana fotoğraf veriyor. Benim şu anda Mersin'de CHP'ye gönül veren kardeşlerim, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bu seçimde bunlara oy verecek mi?

"Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır"

Bunlar yatırımlara da karşı. Mardin'e hızlı trenden bahsediyorum. Diyor ki hızlı trenin Mardin'de ne işi var. Mersin'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Ortaya çıkan manzaraya bakılırsa bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. HDP zaten okumuyor, bayrağımızı bile yeni yeni asmaya başladılar. Bayrağımızı da bunlar açmıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ezana hürmet etmeyen bayrağa hürmet etmez, ezana saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz.https://t.co/K7MywJDloJ pic.twitter.com/ar4VKVhUxp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mart 2019

"Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz"

Ezana hürmet etmeyen bayrağa etmez. Ezana saygısı olmayanın bu millete saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller.

Biz bu bayrağın altında doğduk inşallah bu bayrağın altında öleceğiz. İster PKK olsun ister FETÖ hiç fark etmez. Özgürlüğümüzün sembolü bayrağımız için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bunları biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdük gömmeye devam ediyoruz. Bu milletin huzuru için ne gerekiyorsa bunları Mehmedimizle polisimizle yapıyoruz yapacağız.

Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin de karşısında olmak bizim namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, onur meselesidir. Biz üç beş oy için bunlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi verecektir.

"Mersin'e 35 katrilyon yatırım yaptık"

Son 17 yılda Mersin'e 35 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 987 adet yeni derslik inşa ettik. 56 binden fazla yüksek öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini kurduk. 5 bin 479 kişi kapasiteli yurtlar açtık. Bir kaç yıl içinde bin kişi kapasiteli yurt daha açıyoruz. Gençlik merkezleri, kamp eğitim merkezleri kuruyoruz. Mersin'e iki adet Millet Bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattık.

Mersin'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, şehit yakınlarımızı, engellilerimizi toplam 4 katrilyon liralık kaynakla destekledik. Mersin Şehir Hastanesinin açılışını ben yapmıştım hatırlıyorsunuz değil mi? Size herşey feda olsun.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz bay Kemal'in var mı birşeyi yok. Şimdi yine çıkmış 9 kere seçime girmiş kaybetmiş şimdi onuncusuna.

"Mersin'de bölünmüş yol uzunluğunu 540 kilometreye çıkardık

Şehir hastanesi standardında 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemiz ve 150 yatak kapasiteli Anamur Devlet Hastanemizle birlikte toplam 6 sağlık tesisimizin de yapımı devam ediyor. Mersin'de 3 bin 923 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 248 bin Mersinli kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Ulaşımda Mersin'e son 10 yılda 261 kilometre bölünmüş yol yaparak toplam bölünmüş yol uzunluğunu 540 kilometreye çıkardık.

Kaynak: TRT Haber