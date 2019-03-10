MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Bahçeli, "Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler." dedi.

Bahçeli, "Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar, 'Türkiye köşeye sıkışsın' diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar. Dünün tekfurları neyse bugünün iş birlikçileri aynıdır. Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te halka hitap ediyor.https://t.co/fcm3uY7TEu pic.twitter.com/H3bTImToAA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mart 2019

CHP'yi eleştiren Bahçeli, "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Atatürk’ün partisi terör örgütüyle düşüp kalkmaktadır, FETÖ bunların yanındadır. pic.twitter.com/MArRjPzrc0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mart 2019

Kaynak: AA, TRT Haber