Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. "Gerçek dost çağırılmadan koşandır" inancıyla deprem haberini alır almaz Arnavutluk için harekete geçtik. Türk yardım ekipleri, yaraların süratle sarılması, sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf ettiler. Söz verdiğimiz gibi deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik.

[2019 Arnavutluk depremi]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz gibi depremde evleri yıkılanlar için yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik. Arnavutluk’un yanında olmayı sürdüreceğiz.https://t.co/csT6mK9ECQ pic.twitter.com/U4KJZPShmS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2022

"1 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz"

İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi düşünüyoruz. 1 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bu sayı daha da artacaktır.

[Arnavutluk ile ekonomik ilişkiler]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Daha da artacağına inanıyorum.https://t.co/csT6mK9ECQ pic.twitter.com/HNuZTRBDjA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2022

"Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut adımlar atılmalıdır"

Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi de değerlendirdik. Bu örgüt 15 Temmuz 2016 yılında bir darbe girişiminde bulundu. 251 vatandaşımız şehit oldu. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi, bizi ve evlatlarını şehit veren ailelerimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir. Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadelemizi de değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk’taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı ve hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir.https://t.co/csT6mK9ECQ pic.twitter.com/3oEm1MHbTF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2022

Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz.

Arnavutluk Başbakanı Rama ise, "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum. Çünkü bu, geleneksel bir ilişkidir" dedi.

