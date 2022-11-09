Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
[Fotoğraf: Erdoğan Dijital Medya]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin başlıklar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 15.00'te Beştepe'de bir araya geldi.
Görüşmede Meclis çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Erdoğan ve Bahçeli, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele aldı. Kısa süre içinde Meclis'e sunulması beklenen teklife ilişkin Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlar konuşuldu.
Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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