Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri bir yandan yangınlara müdahale ederken diğer yandan da vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, OGM'nin internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) "Yeşil Vatan Orman Yangını-Vatan Savunması" sekmesi oluşturuldu.

Sayfada vatandaşların orman yangınlarına ilişkin anlık takip edeceği bilgiler yer alıyor. Güncel olarak, devam eden veya kontrol altına alınan yangınların bilgisine ulaşılabiliyor.

Meydana gelen orman yangınlarının aylık olarak sayısı bulunan sayfada geçen yılla karşılaştırma yapılabiliyor. Ayrıca yıllık olarak bu rakamlarla birlikte yanan orman alanlarına da erişilebiliyor.

Sayfadaki havacılık verilerinde ise kaç saatte, ne kadar sorti yapıldığı ve su atıldığı bilgilerine ulaşılabiliyor. Orman yangınlarına havadan kaç araçla müdahale edildiği bilgileri de ekranda yer alıyor.

Öte yandan sayfada, yanan alanların öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraflar da bulunuyor.

"Son 20 yılda ormanlık alanımızı 2,3 milyon hektar artırdık"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman alanlarına yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ormanların sadece geçmişten kalan miras değil, aynı zamanda gelecek nesillerin emaneti olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bu nedenle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' olarak belirledik. Ülkemiz, son yıllarda orman varlığını istikrarlı şekilde artıran nadir ülkelerden biridir. Son 20 yılda ormanlık alanımızı 2,3 milyon hektar artırdık. Dünyada orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sıradayız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü durumdayız. Deniz yetki alanlarını kapsayan suları nasıl 'mavi vatan' diye tanımlıyorsak ülkenin orman varlığını da 'yeşil vatan' olarak görüp, bunu vatan savunmasıyla eşdeğer tutuyoruz." dedi.

"Bakanlığımızın bu alandaki çalışmalarını şeffaf bir şekilde yürütüyoruz"

Kirişci, "Yeşil Vatan Ekranı"nı orman yangınları, söndürme çalışmaları ve diğer gelişmelerin anlık takip edilebileceği bir uygulama olarak vatandaşın hizmetine sunduklarını belirterek, "Milletimizin 'yeşil vatan'ımızın korunmasında gösterdiği hassasiyeti biliyoruz ve Bakanlığımızın bu alandaki çalışmalarını şeffaf bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.