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Gündem
AA 16.07.2025 15:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
[Fotograf: AA]

Al Nahyan'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Nahyan'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Al Nahyan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, merdivenlerde Türkiye ve BAE bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Nahyan, görüşmelerin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023'te tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin BAE Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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BAE Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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