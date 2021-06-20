Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü’nü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın 'Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum" masajını paylaştı.
Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021
Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/1AoLYbxD1o
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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