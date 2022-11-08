Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Destansı bir mücadelenin verildiği 44 günün ardından Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğunun nişanesi olan Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır ve hep Azerbaycan olarak kalacaktır." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
Son Haberler
- 17:45
- 17:34
- 17:27
- 17:24
- 17:12
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz