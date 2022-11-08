Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Destansı bir zaferle Karabağ'ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Özümüz bir, şiarımız tek millet iki devlet" sözlerini kullandı.
Can #Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 8, 2022
Destansı bir zaferle Karabağ’ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.
Özümüz bir, şiarımız #TekMilletİkiDevlet ???????????????? pic.twitter.com/URX14uB41z
Etiketler: Fuat Oktay Azerbaycan
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