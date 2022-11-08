Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Destansı bir zaferle Karabağ'ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Özümüz bir, şiarımız tek millet iki devlet" sözlerini kullandı.

Can #Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun.

Destansı bir zaferle Karabağ’ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.



Özümüz bir, şiarımız #TekMilletİkiDevlet ???????????????? pic.twitter.com/URX14uB41z — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 8, 2022