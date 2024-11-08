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TRT Haber 08.11.2024 16:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü yürekten tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ Zaferi’nin 4’üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayan Can Azerbaycan’ı, Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü yürekten tebrik ediyorum
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayan Can Azerbaycan ile Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü yürekten tebrik ettiğini ifade etti.

Erdoğan, ayrıca şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin şahsında 44 günlük vatan muharebesini zafere ulaştıran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarını ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyorum. Adlarını tarihe şerefle yazdıran aziz şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyor, asil ruhları şad olsun diyorum. Karabağ'ın semalarında nazlı hilal dalgalansın diye can veren o kahramanları her zaman şükranla anacağız.

 

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